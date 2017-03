¡¡¡Bombazo!!! Jaime vuelve al programa para pedirle una segunda oportunidad a Marta

Marta ha recibido una visita inesperada este viernes. Después de qu e una confidencia le llevase a abandonar el programa , Jaime ha regresado al plató de 'Mujeres, hombres y viceversa' para pedirle una segunda oportunidad a la tronista. Aunque se ha mostrado incrédula y llena de rabia, Marta no ha sido capaz de darle un "no" rotundo mirándole a los ojos ¿Conseguiré que le perdone?

"Quería perdirte perdón porque la cagué . No me siento orgulloso de lo que hice y tengo que asumir las consecuencias porque sé que me salté las reglas del programa. Sé que me confundí y quiero decirte que estoy solo y que si pasan las semanas y me echas de menos, estaría dispuesto a volver. Solo quería dar la cara y pedirte perdón públicamente porque te he fallado", esta ha sido la disculpa de Jaime nada más llegar al plató de 'Mujeres, hombres y viceversa'.

La tronista, que no podía creerse que el recién expulsado se hubiese atrevido a regresar para pedirle una segunda oportunidad, se ha mostrado dura y desconfiada: "No te creo. No vengas de víctima porque la única víctima que hay aquí soy yo, que has venido a reírte de mí".

Lejos de agachar la cabeza y de volverse por donde ha venido, Jaime no se ha cansado de repetirle lo arrepentido que está de cómo se portó con ella. Las palabras del que fuese su favorito han conseguido remover algo dentro de Marta, que no ha podido ocultar que sus sentimientos no se han apagado: "Una persona no me deja de gustar de un día para otro, pero lo que me ha hecho... Tengo un cacao en la cabeza tremendo".

Aunque Marta ha aceptado las disculpas de Jaime, no puede olvidarse de lo que le hizo: "Esto fuera no lo perdonaría. No sé si vienes porque sientes por mí o porque te sientes mal por lo que hiciste y por como quedaste. Siempre elijo a los peores...", se ha lamentando la tronista.

Rym ha querido aconsejar a su compañera y le ha pedido que se deje llevar por sus sentimientos: " Yo he sufrido algo parecido y no merece la pena perder a una persona".

Antes de terminar el programa, Jaime ha querido volver a pedirle una segunda oportunidad. Aunque la cabeza de Marta dice"no", es evidente que su corazón siente todo lo contrario: "Me sigues gustando". La tronista no ha sido capaz de darle un "no" rotundo mirándole a los ojos, por eso el programa ha decidido seguir grabando.