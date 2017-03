Jaime, a Marta: "Si me echas de menos, estaría dispuesto a volver"

Marta no sabe si Jaime está arrepentido de verdad o si lo que le pasa es que se avergüenza de lo que hizo, pero su expretendiente no se ha cansado de repetirle que el único objetivo de su visita es pedirle perdón públicamente y decirle que estaría dispuesto a volver en algún momento. Las palabras del que fuese su favorito han conseguido remover algo dentro de su corazón y no ha podido ocultar que sus sentimientos no se han apagado: "Una persona no me deja de gustar de un día para otro, pero lo que me ha hecho... Tengo un cacao en la cabeza tremendo".