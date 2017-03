Marta, a Jaime: "Esto fuera no lo perdonaría"

Aunque Marta ha aceptado las disculpas de Jaime, no puede olvidarse de lo que le hizo. Está muy dolida y eso le impide ponerse en su lugar (aunque ella también se saltó las normas). "Esto fuera no lo perdonaría nunca y te la habría liado el triple. No sé si vienes porque sientes por mí o porque te sientes mal por lo que hiciste y por como quedaste. Siempre elijo a los peores...", se ha lamentando.