Marta, a Jaime: "Me sigues gustando, pero no te veo con los mismos ojos"

El programa de este viernes ha terminado con Marta y Jaime hablando de nuevo. El pretendiente le ha vuelto a pedir una segunda oportunidad y le rogado que se deje guiar por su corazón. Aunque la cabeza de Marta dice "no", su corazón siente todo lo contrario. "Me sigues gustando, pero no te veo con los mismos ojos", le ha respondido con lágrimas en los ojos. La tronista no ha sido capaz de darle un "no" rotundo mirándole a los ojos, por eso el programa ha decidido seguir grabando ¿Conseguirá Jaime que le perdone?