Marta y Javier se comen con la mirada... ¡y con la boca!

Después de una intensa cita con Javier en la que ambos se quedaron con ganas de más besos, Marta ha reconocido que su pretendiente le gusta mucho más de lo que se esperaba. "Me pone nerviosa y no puedo mirarle sin reírme", ha reconocido. Emma García les ha propuesto un reto: hablarse sin reírse. Ninguno de los dos lo han conseguido y no han tardado en olvidarse de la propuesta de la presentadora para fundirse en un apasionado beso que ha dejado sin palabras al resto de sus pretendientes.