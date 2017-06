Marta expulsa a Iván: "Soy mujer, me valoro y sé lo que quiero"

telecinco.es

Los desplantes de Marta y la llegada de nuevos pretendientes han hecho que Iván se mantuviera en sus trece y que quisiera tener una cita con Melani para fastidiar a su tronista y porque Melani también le atrae. Una decisión que unida a los constantes vaciles del pretendiente, han llevado a Marta al límite y a tomar la decisión de expulsarle definitivamente.

Iván aceptaba tener una cita con Marta no entendía que Melani se hubiera fijado en su preferido y ella ha querido saber una vez más por qué Iván quería tener una cita con él. Iván le ha explicado que quería tener la cita porque le gusta y también por molestar a Marta eso sí, le ha advertido que no se hiciera muchas ilusiones porque estaba conociendo a Marta y le gustaba . Marta se ha llevado una alegría, pero no ha dudado en pedir una silla caliente porque está cansada de que se esté riendo de ella todo el rato. Iván se ha sentado en la silla caliente y ha dejado claro que él hace siempre lo que le da la gana, y Marta se ha enfadado: "Eres un chulo y estoy harta de tu chulería" . En el anterior programa vimos como con Melani y que a Marta le sentaba fatal , pero el ambiente parecía mucho más relajado y que la tronita había aceptado que su compañera tuviera un encuentro con su chico favorito, pero las cosas no eran así.

él no es adivino y no sabía si Melani también le iba a gustar . Un comentario que ha terminado de sacar de quicio a Marta quién le ha invitado a cambiarse de bando y olvidarse de ella . Sin embargo, Iván se ha reído porque le encanta ver a Marta tan enfadada y le ha pedido a Marta que si le quiere echar que le eche, pero que si era así él se iba a su casa y no tenía ninguna cita con Melani. Marta ya no sabía qué hacer y ha terminado abandonando el plató echa un mar de lágrimas . Los chicos de Melani le ha advertido que Iván iba a utilizar su cita para darle celos a Marta, pero el pretendiente de Melani les ha dejado claro que no solo era para eso porque. Un comentario que ha terminado de sacar de quicio a Marta quién. Sin embargo, Iván se ha reído porque le encanta ver a Marta tan enfadada y le ha pedido a Marta que si le quiere echar que le eche, pero que si era así él se iba a su casa y no tenía ninguna cita con Melani.

Marta estaba enfadadísima fuera del plató e Iván ha pedido salir para hablar con ella, pero la tronista no quería porque estaba molesta, pero sabía que en el momento que volviera a mirar a Iván se iba a reír . Sin embargo, el pretendiente ha salido y se ha sentado a su lado en el rincón de llorar. “Si te gusto tanto porque me tiras la pulsera y coges a dos pretendientes cuando yo no estoy delante” , ha asegurado un Iván que también se sentía ofendido, pero Marta le ha dejado claro que es él el que le están haciendo las cosas muy difíciles: “Me estás haciendo daño, estás jugando conmigo y yo no soy tu títere y no lo voy a aguantar más. Si te quieres ir con Melani, vete” . Iván ha intentado que Marta se tranquilizara y que supiera que él no la quiere hacer daño, pero le ha reprochado el tema de la pulserita: “Vaya desplante con la pulserita, eso duele más que muchas cosas” . Marta estaba recuperando la sonrisa e Iván ha aprovechado para devolverle su pulserita, pero tras un momento muy bonito, Iván le ha dejado claro que iba a seguir teniendo la cita con Melani: “Ya está, tu estate tranquila, yo voy a tener una cita con Melani y ya está” . Un comentario que ha conseguido que el público soltara una carcajada y que Marta llegara a su límite.

El programa ha continuado y Melani se ha puesto en pie para elegir sus tres citas. Iván no se ha levantado, pero cuando Melani le ha pedido que lo hiciera porque seguía queriendo tener una cita con él, se ha puesto en pie. Marta no entendía nada y se ha enfrentado a Melani y le ha dejado claro a Iván que si se quedaba en su bando no iban a volver a tener citas hasta que ella quisiera, pero él estaba tan pancho porque sabía que eso no iba a ser así: “El próximo día va a volver a querer tener cita conmigo” . Una nueva chulería del pretendiente que ha llevado a Marta al límite y a dejarle claro que ella es lo primero que no iba a aguantar ni un vacile más: “Él puede decir y yo también, no quiere conocerle más” .

Marta acababa de volver a invitar a Iván a marcharse de su bando , pero él se ha quedado tan tranquilo en su silla como si no le afectara nada de nada. Marta tenía las cosas claras y ha querido reivindicar sus derechos como nunca antes lo había hecho: “Me he dado cuenta de que a Iván lo único que le afecta es que el público le aplauda. Te crees que a mí estás cosas me enganchan y lo único que hacen es decepcionarme ahora mismo, siento asquito” . Iván no se ha callado y le ha empezado a enumerar las cosas que a él también le decepcionan, pero Marta parecía tener una lista mucho más larga que él: “¿Te saco la lista de todo lo que tú a mí me has decepcionado? Porque tenemos para horas, citas… ¿Cuántas veces me has dejado mal? Sabes lo que hay, sabes que te estás riendo de mí y ahora ya, no me hace ninguna gracia… Soy mujer y valgo, y me quiero y me valoro, y valgo más que tú porque sé lo que quiero y tú no sabes lo que quieres” . Unas palabras de la tronista que han puesto al plató en pie porque por primera vez se había hecho valer y se había dado cuenta de que ella es lo primero y no tiene que permitir ciertas cosas. Marta tenía clarísimo que Iván podía haber sido su pareja y que por él tiene sentimientos, pero que la tensa se acababa de romper .

Iván seguía inmóvil en su silla de pretendiente esperando que una vez más Marta cambiara de opinión, pero la tronista tenía las cosas clarísimas y se ha levantado para despedirse de él con mucha educación. “Nada, que voy a hacer, si me quiere echar que me eche” , ha asegurado un Iván que no sabía muy bien lo que estaba pasando, pero que tenía claro que si Marta no le quería conocer él se iba a su casa y no tenía la cita con Melani. Hay veces que por amor se hacen muchas tonterías y parece que Marta tenía razón cuando le advirtió a Iván que si las cosas seguían así, la cuerda se iba a romper en algún momento .