Lo mejor del lunes 13/03/2017

Después de prometerle a Marta que no volvería a intimar con ninguna de sus pretendientas en las citas, Diego se ha ido a pasar 24 horas con Daniela. Aunque hemos podido verles bien y conociéndose un poco mejor, las imágenes no nos han permitido comprobar si el tronista se ha saltado las normas. "Pasamos la noche en la misma cama y me abrazó todo el tiempo", ha asegurado provocando el enfado de Melani, que se ha quejado porque en su cita casi no la abrazó. "Pasamos una buena noche, pero eso se puede tener dando un paso más o no dándolo", ha contado Daniela sin aclarar los que pasó en la intimidad.