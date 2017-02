Lo mejor del lunes (27/02/2017)

Jaime seguía hablando de forma muy misteriosa con su amiga y en el plató todo el mundo tenía una pregunta que hacer. Sin previo aviso y con mucha picardía, Nagore ha pedido permiso a Jaime para acercarse al teléfono y preguntarle a la joven misteriosa qué si sabía que a Jaime le gustaba también Marta y cuando ella le ha respondido que sí, ha comenzado a tirar del hilo y se ha encontrado con una joven muy tierna que no podía estar con el pretendiente por una situación personal, pero que estaba viviendo toda esta situación con mucha intensidad y que no se sentía capaz de evitar que él siguiera con su vida. Al parecer, el amor de Jaime y la chica misteriosa no podía ser de momento, pero todo el mundo estaba encantado con esta historia de amor.