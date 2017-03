La propuesta más atrevida de Albert a Rym: "Levántate del trono y vente conmigo"

Conversaciones en redes sociales y un vídeo en el que presuntamente Albert aparece en actitud muy cariñosa con una chica que conoció en un bolo, estas son las pruebas que Rym ha traído este martes al plató de 'Mujeres, hombres y viceversa' y que le hacen volver a dudar de los sentimientos del pretendiente.

Cansado de las continuas especulaciones que se hacen en el programa sobre su comportamiento, Albert ha querido explicar lo que había pasado en aquel bolo: "Estuve hablando con la chica y la cogí de la cintura, pero no creo que eso tenga nada de malo". A Rym no le ha gustado su explicación y cree que el problema reside en lo mucho que le satisface gustar a los demás.

Rym: "Creo que a mí me gusta Albert más que yo a él"

A pesar de la desonfianza, Rym no puede controlar sus sentimientos y le da miedo lo "enganchada" que está a Albert : "Estoy muy agobiada. Si estás aquí es porque quiero creerte, pero son todos los días... Puedo ser muy guapa, pero me da miedo que te guste otra. Tengo la impresión de que me gusta más el a mí que yo a él", ha dicho entre lágrimas.

Steisy: "Me han dicho que Rym es mucho más cariñosa en los bolos que Albert"

Pero Albert no ha estado solo en el plató, ya que Steisy ha salido en su defensa después de hablar con la gente que organizó el bolo de la discoteca en la que presuntamente Albert había tonteado con otra chica: "Lo que te pasa con Albert es que cualquier cosa que hace te sienta mal. Él se confundió en su momento y ahora no paráis de cuestionar todos sus movimientos. A mí me han dicho que él se comportó genial y que tú fuiste mucho más cariñosa que él", ha asegurado la extronista.