Albert: "Levántate del trono y vente conmigo"

Después de que Rym expresase sus miedos a estar más enamorada de Albert que él de ella, el pretendiente le ha propuesto que se fuese de 'Mujeres, hombres y viceversa' con él: "Me gusta tu forma de ser, físicamente y como persona. Yo te he pedido en varias ocasiones que dejes esto y sigamos conociéndonos fuera. Yo me iría de aquí contigo".