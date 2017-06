No sabemos lo que le pasa, pero Albert no está pasando por sus mejores momentos. El elegido por Rym está de vacaciones con Joni, pero este miércoles por la mañana ha publicado en sus redes sociales un mensaje que deja claro su estado de ánimo: "A veces no son necesarias las palabras para decir lo que todo el mundo sabe. #agradezco todas vuestras muestras de apoyo, ya vendrán tiempos mejores".