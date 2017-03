Estefanía no aguanta y abandona el trono de Diego: "Sé que no me quiere conocer"

A Estefanía no le gusta ver cómo Diego se besa con todas y a ella casi ni le presta atención, por eso ha decidido abandonar el programa: "Sé que él en realidad no quiere conocerme. Ni me mira y no quiero seguir aquí perdiendo el tiempo", ha expplicado la pretendienta tran anunciar su decisión de dejar el programa. Aunque Diego se ha mostrado muy frío, finalmente se han fundido en un abrazo de despedida.