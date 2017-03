Acusaciones, infidelidades y desconfianza: Así ha sido el cara a cara de Rafa y Labrador

Después del fin de su amistad, Rafa Mora y Labrador se han visto las caras por primera vez en 'Mujeres, hombres y viceversa'. El programa ha querido darles la oportunidad de que ambos contasen su versión de lo sucedido, confiando en que pudiesen arreglar sus diferencias y se reconciliasen en el plató.

Rafa Mora ha sido el primero en dar su versión de lo sucedido, explicando el motivo que le llevó a contarle a su examigo la supuesta infidelidad de su novia con otro chico. "Voy a ser sincero al 100%, aunque pueda decir cosas que a Labrador le duelan. No me parece nada bien que para tapar sus miserias con Ana me desacredite a mí como persona y como amigo", ha comenzado el extronista.

"Hace tres o cuatro meses tuve la mala suerte de llegar a Barcelona sin llaves y que un tal Jesús tuviese que abrirme la casa. Yo no le conocía, pero me comentó que en el cumpleaños de Borja, un amigo en común, había coincidido con Ana y que se había acostado con ella. Cuando se fue, me fui a casa de Carlos, el jefe de Ana y de Macarena, y le conté lo que me había dicho el chico. Le pregunté si era verdad y me lo confirmó. Yo decidí hacer como si no lo hubiese escuchado por el cariño que les tengo a los dos y por lo mucho que se quería".

"Pasado algún tiempo decidí llamar a Labrador para ver cómo estaba, porque en sus comentarios en redes le notaba mal. Nada más descolagar se puso a llorar, me dice que está con su madre, que Ana se ha ido y que lleva dos meses sin tocarla", ha asegurado Rafa provocando el enfado y el desmentido inmediato de Labrador.

Tras escuchar la versión de su examigo, le ha llegado el turno de réplica a Labrador. "Rafa me llamó y me dijo que Ana me había puesto los cuernos con un tío. Yo le comenté que me cuadraba un poco porque sabía que había estado de fiesta y me dijo: "déjala porque estas niñas son así". Me llamó a cuchillo y yo llamé a Ana sin decirle que la persona que me lo había contado era Rafa. Le dije que no quería saber nada de ella hasta que no lo arreglásemos y decidí bloquearla en el WhatsApp. Él solo me decía que eran unas niñatas que jugaban en otra liga, igual que nosotros con 23 años. Decidí llamar a Jesús, el chico con el que supuestamente se había liado, y me dijo que no había estado con ella y que todo esto había sido antes del programa", ha explicado el también extronista.

Al ver que los dos examigos no eran capaces de llegar a un acuerdo sobre lo sucedido, Ana Veterana ha entrado en el plató para dar su versión y aclarar quién es el tal Jesús: ""Cuando acabó mi relación con esa persona, que había durado dos semanas, le dije que no sentía nada por él y quedamos como amigos. Nosotros coincidimos mucho porque tenemos muchos amigos en común y mi novio sabía todo. Jesús dejó de mentiroso a Rafa y me dijo que todo lo que se había hablado era del pasado. Lo que no entendemos es que después de hacer las paces, por qué Rafa sigue intentando malmenter entre nosotros. Igual que él dice tener audios de este chico dicientdo que todo es verdad, José tiene audios diciendo que Rafa le obligó a hacer un montaje", ha asegurado Ana.

Después de varios cruces de acusaciones entre ellos sin llegar a una misma versión de lo sucedido, Rafa le ha pedido a Labrador que le acompañase fuera para mostrarle las pruebas que demostrarían que él no ha tenido ninguna mala intención con todo esto. Cuando parecía que los dos extronistas podrían recuperar su amistad, un comentario de Rafa ha hecho que Labrador se fuese muy enfadado: "Yo tengo mi trabajo en la tele y no necesito hablar de ti para estar aquí. No dejes que nadie te manipule el cerebro porque te han anulado la personalidad. A un amigo no se le hace lo que tú me has hecho".

Tras el intento fallido de arreglar sus diferencias, Labrador se ha mostrado dolido con su examigo: "Rafa sabe que no es verdad lo que dice. Yo soy un tío súper legal y el que me conoce lo sabe. Con el cariño que yo le tenía, que para mí siempre ha sido un ídolo... y ahora estoy en contra de él porque es mentira y no le puedo bailar el agua", ha dicho tras regresar al plató de ' Mujeres, hombres y viceversa'.

Ana Veterana también se ha mostrado molesta con el comportamiento que ha tenido Rafa Mora, al que acusa de "seguir malmentiendo". "Él dice que tiene audios de este chico, pero es que mi novio también tiene audios diciendo que es todo un montaje que Rafa le ha obligado a hacer", ha asegurado en el plató de 'Myh'.

Parece que la relación de amistad entre Rafa y Labrador es insalvable, pero la historia de amor del extronista con Ana Veterana ha superado este complicado bache. "Nuestro amor está por encima de todas las cosas y vamos a estar juntos hasta el final. Contigo hasta la muerte", se ha declarado Labrador ante todo el plató.