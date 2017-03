Rafa Mora: "Me contaron que Ana le había sido infiel a Labrador con un tal Jesús"

Rafa Mora ha sido el primero en dar su versión de lo sucedido, explicando el motivo que le llevó a contarle a su examigo la supuesta infidelidad de su novia con otro chico. "Voy a ser sincero al 100%, aunque pueda decir cosas que a Labrador le duelan. No me parece nada bien que para tapar sus miserias con Ana me desacredite a mí como persona y como amigo", ha comenzado el extronista.

"Hace tres o cuatro meses tuve la mala suerte de llegar a Barcelona sin llaves y que un tal Jesús tuviese que abrirme la casa. Yo no le conocía, pero me comentó que en el cumpleaños de Borja, un amigo en común, había coincidido con Ana y que se había acostado con ella. Cuando se fue, me fui a casa de Carlos, el jefe de Ana y de Macarena, y le conté lo que me había dicho el chico. Le pregunté si era verdad y me lo confirmó. Yo decidí hacer como si no lo hubiese escuchado por el cariño que les tengo a los dos y por lo mucho que se quería".

"Pado algún tiempo decidí llamarle para ver cómo estaba, porque en sus comentarios en redes le notaba mal. Nada más descolagar se puso a llorar, me dice que está con su madre, que Ana se ha ido y que lleva dos meses sin tocarla", ha asegurado Rafa provocando el enfado y el desmentido inmediato de Labrador.