Labrador: "El supuesto amante de Ana me dijo que le versión de Rafa era mentira"

Tras la versión de Rafa, le ha llegado el turno a Labrador: "Rafa me llamó y me dijo que Ana me había puesto los cuernos con un tío. Yo le comenté que me cuadraba un poco porque sabía que había estado de fiesta y me dijo: "déjala porque estas niñas son así". Me llamó a cuchillo y yo llamé a Ana sin decirle que la persona que me lo había contado era Rafa. Le dije que no quería saber nada de ella hasta que no lo arreglásemos y decidí bloquearla en el WhatsApp. Él solo me decía que eran unas niñatas que jugaban en otra liga, igual que nosotros con 23 años. Decidí llamar a Jesús, el chico con el que supuestamente se había liado, y me dijo que no había estado con ella y que todo esto había sido antes del programa", ha explicado el también extronista.