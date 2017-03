Ana Veterana: "Con Jesús tuve una relación hace tiempo, no ahora"

Ana ha sido la última en dar su versión de lo sucedido y ha contado que Jesús es el chico por el que dejó el programa durante algún tiempo cuando estaba como pretendienta de Labrador. "Cuando acabó mi relación con esa persona, que había durado dos semanas, le dije que no sentía nada por él y quedamos como amigos. Nosotros coincidimos mucho porque tenemos muchos amigos en común y mi novio sabía todo. Jesús dejó de mentiroso a Rafa y me dijo que todo lo que se había hablado era del pasado. Lo que no entendemos es que después de hacer las paces, por qué Rafa sigue intentando malmenter entre nosotros. Igual que él dice tener audios de este chico dicientdo que todo es verdad, José tiene audios diciendo que Rafa le obligó a hacer un montaje", ha asegurado Ana.