Rocío sale del plató tras el beso de Fabio y Mamen: "Me voy a lavar la boca"

Rocío no ha tardado ni cinco segundos en abandonar el plató de 'Mujeres, hombres y viceversa' después de ver a Fabio besarse con Mamen. La pretendieta se queja de que su tronista no le ha sido sincero, ya que le preguntó si se había besado con otra y él le dijo que "no". "Que mentiroso, que asco, me voy a tener la boca con lejía. Me dijo que no se había besado con otra, porque si llego a saber que se habían comido la boca... Quiero a un tío que me quiera, no a uno que se deje calentar por una payasa", ha soltado sin querer regresar al plató del programa.