Marta: "Con Javier me veo fuera, pero mi favorito es Christian"

Marta Granero no tiene pelos en la lengua y este jueves ha querido demostrar en 'Mujeres, hombres y viceversa' que viene con la verdad por delante. Sin cortarse ni lo más mínimo, la tronista ha confesado por lo que siente por sus tres favoritos: "Pablo es al que más cariño le tengo, con Javier me veo fuera, pero mi favorito es Christian", ha confesado. A Pablo no le ha gustado el lugar en el que ha quedado situado y le ha pedido a Marta que el día que no quiera seguir conociéndole, sea sincero y se lo diga.

La atracción física que siente por Christian es muy fuerte, algo que le lleva a desear con muchas fuerzas tener citas con él. "Me gustan los malotes, como nos pasa a todas", ha reconocido en el plató de 'Myh'.