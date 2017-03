Melani: "Diego se puso a jugar con el móvil después de nuestro momento más íntimo"

Melani no ha escondido en ningún momentoque su cita de 24 horas con Diego no había ido del todo bien. La pretendienta ha dado muchos rodeos, pero finalmente ha contando qué es lo que le había molestado de verdad: "Después de tener nuestro momento más íntimo de la noche, sacó su móvil y se puso a jugar a un videojuego", se ha quejado. Además, la pretendienta ha dejado claras cuáles son sus impresiones: "En esa citas noté cosas...Parecía como si yo no estuviera allí. Me puse guapa y ni me miró, no le vi pendiente de mí. Con Lola habló de planes de futuro y conmigo no... "

Diego se ha mostrado muy molesto con las acusaciones que ha lanzado sobre él una de sus pretendientas preferidas y ha querido dar su versión de lo sucedido: "Saqué mi teléfono, pero fuel al menos cinco horas después del momento íntimo. Yo necesito mi espacio".

Melani se arrepiente de no habérselo dicho durante la cita, algo a lo que Diego le da la razón: "Tu fallo ha sido mentirme y decirme que habías estado genial". Además, el tronista se ha quejado del comportamiento que está teniendo últimamente: "Desde que anuncié la final, le buscas a todo el punto malo", se ha quejado.

Tras las diferencias entre Diego y Melani y la decisión de Diego de concederle la segunda cita de 24 horas a Lola, Estefanía se ha levantado de su silla para comunicar que había decidido irse: "Sé que él en realidad no quiere conocerme. Ni me mira y no quiero seguir aquí perdiendo el tiempo", ha expplicado la pretendienta tran anunciar su decisión de dejar el programa. Aunque Diego se ha mostrado muy frío, finalmente se han fundido en un abrazo de despedida.