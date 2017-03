Diego, a Melani: "Desde que anuncié la final, le buscas a todo el punto malo"

A Diego no le ha sentado nada bien que Melani le acusase de no haber estado pendiente de ella durante su cita 24 horas y de haber jugado a un videojuego después de su momento más íntimo. No entiende el motivo que la llevó a mentirle y no le gusta nada el comportamiento que está teniendo últimamente: "Desde que anuncié el final, le buscas a todo el punto malo", se ha quejado.