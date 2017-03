Diego le recrimina a Melani haberle mentido sobre su cita de 24 horas

Diego pensaba que su cita de 24 horas con Melani había sido perfecta, pero al llegar al plató de 'Mujeres, hombres y viceversa' se ha enterado de que su pretendienta no pensaba lo mismo. Al tronista no le ha sentado nada bien y le ha recriminado no haber sido sincera: "Tu fallo ha sido mentirme y decirme que habías estado genial".