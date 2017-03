Lo mejor del miércoles (02/03/2017)

Despe el principio del programa se notaba que Melani no había estado del todo bien con Diego durante su cita. La pretendienta ha dado muchos rodeos, pero finalmente ha terminado contando qué es lo que le había molestado de verdad: "En esa citas noté cosas...Parecía como si yo no estuviera allí. Me puse guapa y ni me miró, no le vi pendiente de mí. Con Lola habló de planes de futuro y conmigo no... Además, después de tener nuestro momento más íntimo de la noche, sacó su móvil y se puso a jugar a un videojuego", se ha quejado. El tronista ha querido explicarse y, aunque ha reconocido que jugó con su teléfono, ha segurado que tardó varias horas en distraerse con el videojuego.