Lo mejor del viernes (03/03/2017)

Después de ser descubieto por Marta y de abandonar el programa mostrando cierta ilusión por la chica con la que le fue infiel a la tronista, Jaime ha regresado al plató de 'Mujeres, hombres y viceversa' con un ramo de flores y dispuesto a dar la cara. "Quería perdirte perdón porque la cagué . No me siento orgulloso de lo que hice y tengo que asumir las consecuencias porque sé que me salté las reglas del programa. Sé que me confundí y quiero decirte que estoy solo y que si pasan las semanas y me echas de menos, estaría dispuesto a volver. Solo quería dar la cara y pedirte perdón públicamente porque te he fallado", se ha disculpado delante de todos.

Marta no se ha mostrado nada convencida con sus disculpas y su perdón tampoco le ha convencido demasiado: "No te creo. No vengas de víctima porque la única víctima que hay aquí soy yo, que has venido a reírte de mí".