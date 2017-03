Ash: "Rym no va a llegar a nada con Joni"

Aunque Ash ha sido el último en llegar a 'Mujeres, hombres y viceversa', el pretendiente tiene las ideas muy claras y sabe que no le va a resultar fácil convertirse en el favorito de Rym. Al que no le tiene miedo es a Joni, ya que no le considera un rival fuerte y está seguro de que "no va a llegar a nada con Rym". Alebert no piensa igual que el recién llegado y está convencido de que su "no amigo" es uno de los chicos que más quebraderos de cabeza le van a dar en su lucha por el corazón de la tronista.