Joni: "Estoy harto de que les des citas a los demás y no a mí"

Joni estaba ilusionada con la posibilidad de que Rym le concediese a él la cita especial y escuchar el nombre de Rubén le ha dolido mucho. Aunque al principio no quería hablar, los comentarios de Albert le han hecho explotar:"Lo que estoy aguantando aquí, en la calle no lo aguantaría ni un solo día. Estoy harto de que les des citas a los demás y no a mí", ha dejado claro el pretendiente.