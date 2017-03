Rubén: "Albert nos contó en el coche que estuvo con una chica"

Rubén ha querido aprovechar su última cita con Rym para contarle una supuesta confidencia de Albert: "Nos contó en el coche que estuvo con una chica". No es la primera vez que a la tronista le llegan este tipo de rumores sobre su pretendiente y ya no sabe a quién creer. Albert lo ha negado todo y no entiende cómo alguien puede creerse esa historia tan "subrealista".