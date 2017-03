Rym, tras la nueva confidencia de Albert: "Ya no me lo estoy pasando bien"

Tras la última confidencia de Albert, Rym ha tocado fondo de nuevo: "Ya no me lo paso bien y quiero disfrutar. No sé... Albert no cumple las características del chico con el que me veo en un futuro, pero me gusta mucho. Creo que le gusta mucho tocar y eso no lo podría soportar siendo mi pareja. Sí, soy celosa ¿y qué?", ha confesado la tronista visiblemente desorientada sobre su futuro.