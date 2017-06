Marta: "He pensado en irme del trono"

Después de confesar en 'Mujeres, hombres y viceversa' que sigue sintiendo lo mismo por Iván pero que su relación es imposible, Marta ha asegurado que todavía no estaba enamorada de él: "Solo le tenía cariño y estaba ilusionada". A pesar de que sus sentimientos no eran tan fuertes, también ha confesado haber estado a punto de tirar la toalla: "He pensado en dejar el trono por el cúmulo de situaciones que he vivido con los chicos".