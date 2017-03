Tras su paso pretendiente de Rym, Yerá se estrena como trronista en 'Myh'

Yera nació en Lanzarote, ha vivido en Madrid y Tenerife por estudios y ahora reside en Las Palmas, donde cursa la carrera. El nuevo tronista de ' Mujeres, hombres y viceversa' estudia 2º de Relaciones Laborales, estudió un Grado de Administración y finanzas y otro de Comercio Internacional.

Yera ha trabajado mucho en moda, pasarela y fotografía, empleos que ha ido compaginando con los estudios. Ha hecho campañas de marcas conocidas como Levi's, CK, Lacoste… y estuvo viviendo en en India durante algún tiempo. "Me gusta desfilar y me gusta más que las fotos. Ahora no estoy trabajando, pero si hago algunas cosillas de editoriales, anuncios", nos ha contado. Como demuestra su físico, Yera es muy deportista y le encanta correr, hacer surf y natación.