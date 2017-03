Lo nunca visto: Fabio pide a Melani de pretendienta a un día de la final de Diego

A Diego le ha tranquilizado muchísimo tener a sus padres en plató, pero a sus cuatro finalistas les ha puesto de los nervios. Marta estaba más tranquila porque ya había compartido un ratito con ellos, pero Lola, Melani y Daniela se han puesto nerviosas y han intentado mantener la compostura delante de sus posibles futuros suegros. Melani estaba cortada, pero ha aprovechado la situación para saber si los padres de Diego pensaban que tenía demasiado carácter para su hijo y se ha encontrado con un sí.

Tras ver la última cita de Diego y Marta en plató han vuelto a tener la sensación de que a Marta no le gustaba nada el tronista, pero ella ha explicado que Lola le llegó a reconocer durante una conversación amigable que se había equivocado con ella y que era verdad que el tronista le gusta mucho. Sin embargo, Lola ha cambiado de opinión y ha confesado que Marta le dijo en esa conversación que Diego le gustaba muy poquito, pero que después de las citas 24 horas, le había dejado de gustar del todo. Marta ha flipado y ha asegurado que eso era mentira. Una versión que muchos han creído porque no tendría sentido que le dijera algo así a su rival y que sabiéndolo no se lo hubiera contado a Diego en su cita y se estuviera esperando al programa previo a la final.

Tras ver el último encuentro de Diego y Melani, Fabio ha pedido la palabra para ser más sincero que nunca. Consciente de que faltaban tan solo 24 horas para la gran final del tronista en directo, Fabio se ha puesto en pie y ha explicado que está convencido de que a Diego le gustan más Marta y Lola, y que él estaría encantado de que Melani se cambiara a su bando porque es una chica que le encanta. Melani ha sonreído y el resto del plató se ha quedado perplejo, nunca antes habíamos vivido una propuesta así a las puertas de una gran final. Diego ha entendido a Fabio porque tiene la sensación de que todavía no ha superado que le robara pretendientas al principio de su trono. Nagore ha tenido la sensación de que Melani no se iba a cambiar, pero que a Fabio sí que le gusta mucho la finalista de Diego.