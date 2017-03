Mario, un hombre de altura para Rym

Rym comentó que todavía no había entrado su hombre diez y Emma ha querido que un nuevo pretendiente bajara las escaleras, pero en su lugar ha bajado Fabio. El tronista ha tenido mucha química con Rym, pero ha querido llevarle a conocer a su verdadero pretendiente, Mario un gran amigo suyo. Mario tiene 30 años, trabaja de administrativo, de escolta privado y en verano trabaja en Ibiza. La tronista no ha necesitado saber mucho más para estar encantada con Mario y comenzar con él un juego de seducción. Hace una año y medio que Mario no tiene pareja y ha querido saber si tenía posibilidades con Rym porque no quería perder el tiempo. A Antonio no le ha impresionado el físico, ni la altura de Mario, pero el resto de pretendientes se han quedado un poco tocados porque Rym le ha dicho que había entrado en un buen momento porque su trono estaba en pausa.