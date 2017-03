De rubio platino a morena, Rym sorprende con su cambio de look

368

El cambio de look de la tronista

Rym quería cambiar de look y ha sorprendido a sus pretendientes. Antes de mostrar su cambio final, ha jugado al despite. Primero ha salido bajo un sombrero y tapada con un pañuelo, y luego se ha puesto un par de pelucas de diferentes colores. Finalmente ha mostrado su cambio de look definitivo: se ha cortado entre 15 y 25 cm de pelo y se ha teñido de morena, que no ha gustado mucho a sus dos favoritos: Albert y Joni.