Imágenes inéditas: Alba saca la cara por Diego y se enfrenta a Marta, Melani y Daniela

Melani ya no estaba tan enfadada como el día de la final de Diego, pero tenía claro que de ella no se iba a reír nadie y ha vuelto a contar que Lola y Diego habían estado teniendo contacto por Instagram durante el trono. Una información de la que la única prueba que hay es la voz de Rocío comentándolo en uno de los programas. Diego y Lola no han estado muy eufóricos en su defensa, pero sí han asegurado que no tenían ningún problema en que sacaran esas imágenes.

Con cara de pocos amigos y asegurando que estaban muy decepcionadas con Diego porque les había hecho sentir que iban a ser las elegidas, Marta y Daniela ha regresado al plató para contar sus impresiones. Sin embargo, no han tenido oportunidad de decir demasiadas cosas porque Diego y Lola han sacado sus armas y le han dicho a Marta que era una mentirosa y que tenía novio. Marta no podía creer lo que estaba sucediendo, pero ellos han llegado a poner nombre al susodicho.

El ambiente en plató estaba calentito calentito y Emma García ha invitado a Alba a entrar. Todo el mundo estaba esperando que la expretendienta se sumara a la lluvia de reproches sobre Diego, pero no ha sido así. Alba ha entendido que su amor con Diego se había enfriado, le ha saludado y le ha deseado que sea muy feliz al lado de Lola.

Marta estaba llorando, Daniela decepcionada, Melani enfadadísima y Alba tan pancha, así es como se encontraron las cámaras de 'Mujeres y hombres' a las finalistas de Diego que no habían sido elegidas. Poco a poco, el enfado de Melani consiguió que Marta y Daniela también gritaran a los cuatro vientos su decepción con el tronista y que Alba estallara. Alba es consciente de que no ha luchado por Diego lo mismo que ellas, pero no podía entender que le estuvieran poniendo de vuelta y media cuando tan solo unos minutos antes estaban deseando ser sus elegidas y se ha liado una buena.