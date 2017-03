Diego se rompe ante sus pretendientas: "No entienden que me gustan las cuatro"

Marta tenía la sensación de que Diego debería haber hecho algo antes por ella y no debería haber tenido intimidad con el resto de pretendientes. Ella no quiere que el tronista deje de hacer lo que siente, pero al mismo tiempo cree que hay otras formas de demostrarle las cosas y que puede que ya sea tarde. Unos reproches que Melani y Lola no entendían porque Marta tiene esa actitud cuando es a ella a la única que parece entender el tronista. El bando de pretendientas se ha convertido en un intercambio de opiniones contradictorias y los ojos de Diego han comenzado a llenarse de lágrimas. El tronista no quería llorar, pero ha intentado que entendiéramos que él no hace nada con mala intención y que lo único que quiere es conocer bien a sus cuatro pretendientas para tomar una decisión segurísimo de lo que siente por cada una de ellas.