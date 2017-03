La cita 24 horas de Diego y Lola despierta los celos y los rumores de pacto entre las chicas

Lola tenía muchas ganas de pasar sus primeras 24 horas con Diego y el tronista también estaba muy ilusionado. Antes de dirigirse al apartamento dónde iban a tener sus primeras horas de convivencia, la pareja fue al mercado para comprar la cena. Lola iba a ser la encargada de hacer la cena y fue la que llevó el timón de la lista de la compra. Mientras que los jóvenes compraban los ingredientes, Lola quiso saber si Diego era más de dulce o de salado, qué no le gustaba y debatieron sobre el poder afrodisiaco de las fresas.

Con todo lo necesario para preparar unas riquísimas hamburguesas, Lola y Diego se pusieron manos a la obra para preparar la cena. Diego fue el encargado de partir el tomate y la cebolla, mientras que Lola se encargaba de la carne. La pretendienta quiso saber qué manías tenía el tronista porque ella es una mujer muy ordenada y Diego parece todo lo contrario y no está dispuesta a ir recogiendo todo lo que él desordene. También se interesó por la relación de Diego y Melani y por lo que el tronista siente por Marta. Entre fogones, Lola y Diego compartieron miraditas, sonrisas y fue Diego el que terminó de preparar la cena.

Diego y Lola fueron para cambiarse para la ocasión y en lugar de centrarse en la rica cena que habían preparado, quisieron conocerse un poquito mejor. Diego quiso saber qué tenía Lola que no tuvieran el resto de sus pretendientas y cuál era su mayor defecto. Al tronista no le hizo mucha gracia que Lola sea celosa, pero sí que le dijera que se quería casar y que quería tener dos niños. Lola consigue sacar el lado más tierno de Diego y tras una pequeña conversación llegaron los primeros besos de la noche. Eso sí, la cena no se podía desaprovechar y cambiaron los besos por las hamburguesas. Diego está feliz y convencido de que la noche iba a terminar muy bien: "La tengo en el bote". Lola por su parte, también estaba convencida de que entre Diego y ella puede haber algo más y le ha sorprendido con unos guantes de boxeo y una carta muy, muy especial: "Mereces tener al lado a personas que estén contigo a muerte".

Nada más ver la cena de Lola y Diego, Melani ha sido muy sincera y le ha explicado a Emma García que la cita le había dado mucho asco. No podía centrarse en nada concreto pero ha intentado explicar que no le gustaba nada ni el feeling, ni la tontería que tienen entre los dos. Melani no soporta el lado más infantil de Lola y se lo ha vuelto a dejar claro. A Marta tampoco le ha hecho gracia esta parte de la cita, pero más que asco lo que le ha producido son celos.

Nagore no terminaba de entender la actitud de Lola tras su cita 24 horas con Diego y Melani ha querido echarle una mano porque ella tenía su propia teoría sobre lo que estaba pasando. La pretendienta no ha quería afirmar que fuera un pacto, pero sí ha dejado caer que Lola estaba demasiado relajada y que no era normal que tuvieran tanta complicidad. Diego le ha dicho que se estaba equivocando y le ha pedido que aclarara el tema porque él no tenía un pacto con nadie. Melani no estaba segura de lo que estaba diciendo, pero le ha explicado que le parecía muy raro que tras su cita 24 horas no hubiera publicado nada en las redes sociales y que sí lo hiciera tras la cita con Lola.