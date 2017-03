Lola descubre el lado más tierno de Diego

Diego y Lola fueron para cambiarse para la ocasión y en lugar de centrarse en la rica cena que habían preparado, quisieron conocerse un poquito mejor. Diego quiso saber qué tenía Lola que no tuvieran el resto de sus pretendientas y cuál era su mayor defecto. Al tronista no le hizo mucha gracia que Lola sea celosa, pero sí que le dijera que se quería casar y que quería tener dos niños. Lola consigue sacar el lado más tierno de Diego y tras una pequeña conversación llegaron los primeros besos de la noche. Eso sí, la cena no se podía desaprovechar y cambiaron los besos por las hamburguesas. Diego está feliz y convencido de que la noche iba a terminar muy bien: "La tengo en el bote". Lola por su parte, también estaba convencida de que entre Diego y ella puede haber algo más y le ha sorprendido con unos guantes de boxeo y una carta muy, muy especial: "Mereces tener al lado a personas que estén contigo a muerte".