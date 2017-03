Melani, sobre la cita de Diego y Lola: "Me ha dado mucho asco la cita"

Nada más ver la cena de Lola y Diego, Melani ha sido muy sincera y le ha explicado a Emma García que la cita le había dado mucho asco. No podía centrarse en nada concreto pero ha intentado explicar que no le gustaba nada ni el feeling, ni la tontería que tienen entre los dos. Melani no soporta el lado más infantil de Lola y se lo ha vuelto a dejar claro. A Marta tampoco le ha hecho gracia esta parte de la cita, pero más que asco lo que le ha producido son celos.