Marta estalla contra Diego: "Si tanto te gusta Marta, vete con ella ya"

Marta ha regresado al plató en un momento en el que Diego ya no sabía cómo explicarles a sus chicas que para él no es fundamental intimar con una mujer para conocerla mejor y que había tomado tal decisión porque no quería perder a Marta. Daniel estaba enfadadísima y no quería bajo ningún concepto que Diego dejara de ser él mismo y hacer lo que quería hacer porque Marta le estuviera cohibiendo. Una sensación que también ha tenido Lola, quién se ha puesto en pie para pedirle a Diego que se fuera con Marta en ese mismo momento porque parecía que le gustaba mucho más que las demás. Su gozo estaba en un pozo porque parecía que al tronista le daba igual todo lo que había sucedido en su cita y era capaz de frenarse con ella para no perder a Marta.