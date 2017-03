Lola derrocha felicidad tras su noche de amor con Diego: "Me ha picado un bicho"

Tras una noche de amor, Lola y Diego vivieron su primer desayuno juntos comiéndose a besos sin poder borrar la sonrisa de sus caras. Lola tenía la sensación de que no había que preguntar qué tal estaban porque la noche había sido perfecta y había descubierto que Diego es "muy mimosín". La cita 24 horas había ayudado a Diego a tener las cosas un poquito más claras de cara a la final en directo del próximo 22 de marzo y comprobar que está muy ilusionado con Lola y le va a echar mucho más de menos que de costumbre. No podía asegurar que su cita con Lola hubiera sido mejor que con Melani, pero sí que Lola le pone muy nervioso y le deja sin palabras. Los jóvenes no podían dejar de besarse y han bromeado con una marca que la pretendienta tenía en el cuello "Me ha picado un bicho".