¿Tienen un pacto Diego y Lola en 'Mujeres y hombres'? Melani cree que sí

Nagore no terminaba de entender la actitud de Lola tras su cita 24 horas con Diego y Melani ha querido echarle una mano porque ella tenía su propia teoría sobre lo que estaba pasando. La pretendienta no ha quería afirmar que fuera un pacto, pero sí ha dejado caer que Lola estaba demasiado relajada y que no era normal que tuvieran tanta complicidad. Diego le ha dicho que se estaba equivocando y le ha pedido que aclarara el tema porque él no tenía un pacto con nadie. Melani no estaba segura de lo que estaba diciendo, pero le ha explicado que le parecía muy raro que tras su cita 24 horas no hubiera publicado nada en las redes sociales y que sí lo hiciera tras la cita con Lola.