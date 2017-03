Diego promete a Marta no volver a intimar con ninguna pretendienta antes de la final

El plató ya estaba lleno de tensión y todavía no habíamos visto las dos últimas partes de la cita 24 horas de Diego y Lola. Tras su cena romántica, los jóvenes se acurrucaron en el sofá para ver una película de miedo. Lola se llevó algún que otro susto, pero a su lado tenía a Diego dispuesto a protegerla contra todo y todos. La pretendienta también quiso que Diego sintiera que ella le podía proteger, pero se dio cuenta de que al tronista le costaba muchísimo expresar con palabras lo que siente su corazón y que se tenía que conformar con sus constantes muestra de cariño y complicidad. Rapidamente llegaron los besos y la pasión, y Diego invitó a los cámaras a marcharse. Horas más tarde, los jóvenes volvieron a encender la cámara, ya desde la cama, para contarnos que estaban encantados y que todo estaba sucediendo tal y cómo habían imaginado.

La cara de Marta cambió por completo cuando vio un avance del final de la cita 24 horas de Diego y Lola, pero cuando ha visto la cita al completo ha roto su silencio. La pretendienta estaba descolocada y le ha intentado explicar a Emma que ella en la calle tiene una serie de barreras que no está dispuesta a romper en el programa. Por su forma de ser y sus principios, Marta tiene la sensación de que no va a poder avanzar con Diego si le está viendo tener momentos de intimidad con todas: "Me pone una barrera muy grande que pase ratos de cama con otras chicas". Emma ha tenido la sensación de que Marta tenía los sentimientos lógicos de una pretendienta ante una final llena de sentimientos y le ha pedido a Noel, experto en sentimientos, que le diera algún consejo. El extronista cree que vamos a vivir una final, finalísima y le ha aconsejado a Marta que se olvidara del resto de pretendientas, entendiera que no estaba en una relación en la calle e intentara disfrutar los momentos que tenía con Diego. Marta le ha entendido, pero le ha explicado que no sabe cómo hacerlo porque ella se va a su casa muy afectada y no puede quitarse de la cabeza que Diego está teniendo citas. El tronista ha querido que Marta supiera que está muy bien con ella y que se ve con ella fuera, pero Marta tiene claro que cada persona siente de una mañana y que ella no sabe qué hacer para superar l o que le está frenando.

Al ver a Marta en tal estado, Emma García ha tenido la sensación de que se podía llegar a bloquear en un momento dado y ella le ha dicho que ya lo estaba "estoy bloqueadísima". Una situación que nos ha traído a la cabeza la gran final de Manu, en la que había cuatro pretendientas con el corazón lleno de sentimientos. Diego también lo estaba pasando mal, pero Madre no parecía entenderle porque tenía la sensación de que él tenía que intimar con las chicas para conocerles. Algo que a Marta no le pasa en absoluto: "No me hace tener un ratito de cama para conocer a alguien y darme cuenta de lo que siento por esa persona". Diego le ha dado la razón y le ha explicado que tan correcto es hacerlo como no hacerlo, pero eso no era lo que Marta quería expresar. Ella es consciente de que no es igual conocer a alguien en la calle que en 'Mujeres y hombres', pero si ella está conociendo a un chico y puede intuir que ese chico también está con varias chicas, ella no puede seguir con él. Se supone que Marta debería saber dónde se ha metido, pero una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica cuando surgen los sentimientos. Un argumento que Lola ha aprovechado para pedir que entendieran que a ella le pasaba algo similar a lo que le sucede a Marta.

Tras una noche de amor, Lola y Diego vivieron su primer desayuno juntos comiéndose a besos sin poder borrar la sonrisa de sus caras. Lola tenía la sensación de que no había que preguntar qué tal estaban porque la noche había sido perfecta y había descubierto que Diego es "muy mimosín". La cita 24 horas había ayudado a Diego a tener las cosas un poquito más claras de cara a la final en directo del próximo 22 de marzo y comprobar que está muy ilusionado con Lola y le va a echar mucho más de menos que de costumbre. No podía asegurar que su cita con Lola hubiera sido mejor que con Melani, pero sí que Lola le pone muy nervioso y le deja sin palabras. Los jóvenes no podían dejar de besarse y han bromeado con una marca que la pretendienta tenía en el cuello "Me ha picado un bicho".

Lola tenía una sensación muy parecida a Marta y ha querido que Diego le dejara claro quién le gustaba más de las cuatro. Melani ha tenido claro que Lola era la preferida, pero Marta no ha aguantado más y ha abandonado el plató. Diego ha salido corriendo tras ella y se ha encontrado a una Marta totalmente bloqueada. Sus principios, su forma de pensar y su manera de ser no le van a dejar avanzar con él y aunque, no quiere decirle lo que tiene que hacer o no hacer, siente que no va a poder ir más allá. A Diego no le entraba en la cabeza lo que estaba pasando y ha querido que Marta supiera que él estaba feliz con ella, pero al ver que el principal problema es que hubiera intimado con el resto de pretendientas, ha decidido dar un giro radical a su trono. Diego le ha prometido a Marta que no va a volver a intimar con ninguna pretendienta porque no quiere que ella se marche porque le importa demasiado. Marta no creía que esa fuera la solución porque él tenía que hacer lo que sintiera su corazón, pero Diego tiene claro que Marta le importa demasiado para perderla por algo así. Hemos vivido una declaración de amor en toda regla, que ha dejado a Melani, Daniela y Lola totalmente desorientadas.

Las palabras de Diego no han conseguido que Marta saliera de su bloqueo y Mamen, su hermana, ha querido salir para hablar con ella. Mamen tenía la sensación de que si es verdad todo lo que Diego siente por Marta debería dejar el trono en ese mismo momento, pero Marta estaba bloqueada y no podía escuchar lo que su hermana le estaba diciendo. Mamen ha tenido la sensación de que no era el momento para insistir más sobre su hermana y le ha dejado claro que ella entendía lo que le estaba pasando y que fuera cual fuera, iba a respetar su decisión. La pretendienta de Fabio ha regresado al plató con la sensación de que nunca había visto a su hermana en ese estado, pero Melani le ha roto la impresión de golpe diciéndole que le había sobrado sus palabras sobre ellas. Mamen no entendía lo que le estaban diciendo, pero Lola y Melani sentía que las había hecho de menos y han tenido un tenso intercambio de palabras.

La reacción de Diego ante Marta ha sentado fatal a Melani y Lola, quienes no han dudado en reprocharle con mucha dureza al tronista su actitud. Melani no puede entender que Diego haga algo así por una chica que lleva "dos telediarios" y que no haya hecho nada cuando le ha visto a ella pasarlo fatal. Diego le ha dicho que ella no se lo había pedido, pero que si se lo hubiera pedido lo hubiera hecho, algo que Melani no puede entender porque considera que hay cosas que no hay que pedir. Diego ha aprovechado el momento para reprocharle a Melani que desde el día que anunció la fecha de su final lo ve todo de forma negativa y eso le hace pensar que no quiere irse realmente con él. Emma García le ha explicado que se estaba equivocando y que Melani lo que hacía era demostrarle que sentía mucho por él. Con lágrimas en los ojos, Melani ha vuelto a explicar que no entendía nada y que ya no estaba segura de sí Diego saldría a buscarle si se marchaba.

Marta ha regresado al plató en un momento en el que Diego ya no sabía cómo explicarles a sus chicas que para él no es fundamental intimar con una mujer para conocerla mejor y que había tomado tal decisión porque no quería perder a Marta. Daniel estaba enfadadísima y no quería bajo ningún concepto que Diego dejara de ser él mismo y hacer lo que quería hacer porque Marta le estuviera cohibiendo. Una sensación que también ha tenido Lola, quién se ha puesto en pie para pedirle a Diego que se fuera con Marta en ese mismo momento porque parecía que le gustaba mucho más que las demás. Su gozo estaba en un pozo porque parecía que al tronista le daba igual todo lo que había sucedido en su cita y era capaz de frenarse con ella para no perder a Marta.

Marta tenía la sensación de que Diego debería haber hecho algo antes por ella y no debería haber tenido intimidad con el resto de pretendientes. Ella no quiere que el tronista deje de hacer lo que siente, pero al mismo tiempo cree que hay otras formas de demostrarle las cosas y que puede que ya sea tarde. Unos reproches que Melani y Lola no entendían porque Marta tiene esa actitud cuando es a ella a la única que parece entender el tronista. El bando de pretendientas se ha convertido en un intercambio de opiniones contradictorias y los ojos de Diego han comenzado a llenarse de lágrimas. El tronista no quería llorar, pero ha intentado que entendiéramos que él no hace nada con mala intención y que lo único que quiere es conocer bien a sus cuatro pretendientas para tomar una decisión segurísimo de lo que siente por cada una de ellas.

Diego se estaba enfrentando a uno de los días más complicados de su trono y se le ha hecho un mundo tener que elegir una nueva cita de 24 horas pero viendo la situación, ha decidido tenerla con Daniela. La pretendienta se ha llevado una alegría enorme, pero sus rivales se han enfado muchísimo. Melani y Lola no querían ni comentar la situación y Marta se ha limitado a pedirle al tronista que no se cortara por ella y que hiciera lo que sintiera en cada momento.