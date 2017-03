Marta, sobre Diego: "Me pone una barrera que pase ratos de cama con otras chicas"

La cara de Marta cambió por completo cuando vio un avance del final de la cita 24 horas de Diego y Lola, pero cuando ha visto la cita al completo ha roto su silencio. La pretendienta estaba descolocada y le ha intentado explicar a Emma que ella en la calle tiene una serie de barreras que no está dispuesta a romper en el programa. Por su forma de ser y sus principios, Marta tiene la sensación de que no va a poder avanzar con Diego si le está viendo tener momentos de intimidad con todas: "Me pone una barrera muy grande que pase ratos de cama con otras chicas". Emma ha tenido la sensación de que Marta tenía los sentimientos lógicos de una pretendienta ante una final llena de sentimientos y le ha pedido a Noel, experto en sentimientos, que le diera algún consejo. El extronista cree que vamos a vivir una final, finalísima y le ha aconsejado a Marta que se olvidara del resto de pretendientas, entendiera que no estaba en una relación en la calle e intentara disfrutar los momentos que tenía con Diego. Marta le ha entendido, pero le ha explicado que no sabe cómo hacerlo porque ella se va a su casa muy afectada y no puede quitarse de la cabeza que Diego está teniendo citas. El tronista ha querido que Marta supiera que está muy bien con ella y que se ve con ella fuera, pero Marta tiene claro que cada persona siente de una mañana y que ella no sabe qué hacer para superar lo que le está frenando.