Diego, a Marta: "Voy a dejar de hacer lo que siento por ti, no quiero que te vayas"

Lola tenía una sensación muy parecida a Marta y ha querido que Diego le dejara claro quién le gustaba más de las cuatro. Melani ha tenido claro que Lola era la preferida, pero Marta no ha aguantado más y ha abandonado el plató. Diego ha salido corriendo tras ella y se ha encontrado a una Marta totalmente bloqueada. Sus principios, su forma de pensar y su manera de ser no le van a dejar avanzar con él y aunque, no quiere decirle lo que tiene que hacer o no hacer, siente que no va a poder ir más allá. A Diego no le entraba en la cabeza lo que estaba pasando y ha querido que Marta supiera que él estaba feliz con ella, pero al ver que el principal problema es que hubiera intimado con el resto de pretendientas, ha decidido dar un giro radical a su trono. Diego le ha prometido a Marta que no va a volver a intimar con ninguna pretendienta porque no quiere que ella se marche porque le importa demasiado. Marta no creía que esa fuera la solución porque él tenía que hacer lo que sintiera su corazón, pero Diego tiene claro que Marta le importa demasiado para perderla por algo así. Hemos vivido una declaración de amor en toda regla, que ha dejado a Melani, Daniela y Lola totalmente desorientadas.