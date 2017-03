Marta, bloqueada: "No me hace tener un ratito de cama para conocer a alguien"

Al ver a Marta en tal estado, Emma García ha tenido la sensación de que se podía llegar a bloquear en un momento dado y ella le ha dicho que ya lo estaba "estoy bloqueadísima". Una situación que nos ha traído a la cabeza la gran final de Manu, en la que había cuatro pretendientas con el corazón lleno de sentimientos. Diego también lo estaba pasando mal, pero Madre no parecía entenderle porque tenía la sensación de que él tenía que intimar con las chicas para conocerles. Algo que a Marta no le pasa en absoluto: "No me hace tener un ratito de cama para conocer a alguien y darme cuenta de lo que siento por esa persona". Diego le ha dado la razón y le ha explicado que tan correcto es hacerlo como no hacerlo, pero eso no era lo que Marta quería expresar. Ella es consciente de que no es igual conocer a alguien en la calle que en 'Mujeres y hombres', pero si ella está conociendo a un chico y puede intuir que ese chico también está con varias chicas, ella no puede seguir con él. Se supone que Marta debería saber dónde se ha metido, pero una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica cuando surgen los sentimientos. Un argumento que Lola ha aprovechado para pedir que entendieran que a ella le pasaba algo similar a lo que le sucede a Marta.