Marta, a Diego: “Creo que me voy a ir”

Antes de que Diego decidiera cuál de sus pretendientas le iba a acompañar a Santander para conocer a sus padres, Marta quiso ser sincera con él y explicarle que estaba pensando en marcharse porque para ella no era fácil asimilar que había intimado con Lola y con Melani, y que no quería engañarle. Diego intentó convencerle para que se pensara mejor las cosas y le dejó claro que en la calle las cosas no hubieran sido así.