Diego, a Melani: "Desde que anuncié mi final solo ves las cosas negativas"

La reacción de Diego ante Marta ha sentado fatal a Melani y Lola, quienes no han dudado en reprocharle con mucha dureza al tronista su actitud. Melani no puede entender que Diego haga algo así por una chica que lleva "dos telediarios" y que no haya hecho nada cuando le ha visto a ella pasarlo fatal. Diego le ha dicho que ella no se lo había pedido, pero que si se lo hubiera pedido lo hubiera hecho, algo que Melani no puede entender porque considera que hay cosas que no hay que pedir. Diego ha aprovechado el momento para reprocharle a Melani que desde el día que anunció la fecha de su final lo ve todo de forma negativa y eso le hace pensar que no quiere irse realmente con él. Emma García le ha explicado que se estaba equivocando y que Melani lo que hacía era demostrarle que sentía mucho por él. Con lágrimas en los ojos, Melani ha vuelto a explicar que no entendía nada y que ya no estaba segura de sí Diego saldría a buscarle si se marchaba.