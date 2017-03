Así es Melani, la gran veterana de Diego

De recién nacida no se portaba nada bien, está muy unida a su padre y es el hombre más importante de su vida. Sus abuelos también ocupan unan parte muy importante de su corazón. Respecto a su hermana, Melani también tiene claro que no hay mejor persona que ella. Cuando llegó a ‘Mujeres y hombres’ no tenía ni idea de quién era Diego, pero cuando le vio le gustó mucho y tras conocerle un poquito más se vio superada por la presión. Melani recuerda con mucho cariño su primera cita con el tronista, sus primeros retos y lo mucho que ha aguantado en plató. Algo que ha hecho por una única razón, porque Diego le gusta mucho.