Melani, sobre Marta: “A Diego no le toca ni con un palo”

A Melani, Lola y Daniela les sentó fatal que Diego les dejara con la palabra en la boca para irse a hablar con Marta y sobre todo, porque tienen la sensación de que no siente absolutamente nada por el tronista y que lo único que quiere es llamar la atención y marear al tronista. No entiende que Diego quiere llevarla a ella a conocer a sus padres cuando le está diciendo que se quiere ir y no llegar a la final.