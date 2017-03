Melani, a Diego tras la final: “El trono se lo hemos llevado Alba y yo”

Melani ha estado seis meses luchando por el amor de Diego y verse expulsada a tan solo unos minutos de que el tronista tomara su gran decisión, le dolió muchísimo. No podía entender lo que estaba sucediendo y sintió que Diego era “un falso” y que lo había hecho porque le molestó que sacara a la luz el tema del teléfono móvil en su cita sin cámaras. Estaba tan enfadada que ha llegado a afirmar que había pensado “Qué asco me das”, que Diego le parecía un hombre frío, “un tronista de madera” y que habían sido ella y Alba las que habían llevado su trono porque él no tenía gracia ninguna. Además, al ver que Diego se marchaba con Alba, tuvo la sensación de que sus intuiciones eran acertadas y que eso le demostraba que no era un hombre “era un niñato”.