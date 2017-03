Diego, a Melani: “Me pareces una maleducada, pero no te voy a responder”

Tras ver a Melani soltar lo más grande sobre él, Diego ha querido dejar claro que estaba enamorado y que no iba a entrar en discusiones con ella, pero sí ha querido saber por qué había estado seis meses conquistándole si pensaba que era “un tronista de madera”. Melani no se ha callado nada y se lo ha vuelto a explicar todo y además, le ha dicho que estaba enfadada y que no podía esperar que saliera del plató diciendo que era un chico maravilloso cuando dos días antes de la final le dio la posibilidad de expulsarla y le dejó hacer el ridículo.